أشياء يجب توافرها بحقيبة السفر.. عشان تستحمل طول الطريق

من المؤكد أن حقيبة السفر التي يتم سحبها من الأغراض المريحة للشخص عند السفر، لأن الرحلات في المطار قد تكون طويلة، فالأفضل أن تحتوى الحقيبة على عجلات ومقبض مريح، مع الحرص أن يكون المقبض قابل للسحب بالكامل، مما يسمح بتعديل طولها على حسب الحاجة، والحقائب ذات العجلات الأربع أكثر راحة، مع التأكد من العجلات قبل الشراء.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: شهود عيان في واقعة قتيلة زوجها ببنها: ضربها رصاصتين عشان طلبت الطلاقشهود عيان في واقعة قتيلة زوجها ببنها ضربها رصاصتين عشان طلبت الطلاق | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوطأصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين، اليوم الثلاثاء، على الطريق الزراعي بقرية شطب بمحافظة أسيوط......

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: يا أصحابي في غزة أنا حاسس بيكم.. كلمات مؤثرة لطفل فلسطيني افقده الاحتلال بصره'يا صحابي في غزة أنا حاسس فيكم عشان عيني راحت من القصف' بهذه الكلمات عبر أحمد العطار طفل فلسطيني من غزة ذو سبع أعوام فقد بصره بسبب قصفات الاحتلال الصهيوني عام ٢٠٢١.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: شريف رمزي: مفيش حاجة اسمها شجع المنتج المصريكتبت الفنان شريف رمزى عبر حسابه بتطبيق إكس :'مفيش حاجة إسمها شجع المنتج المصري ‏إحنا مبنشتريش المنتجات العالمية عشان نشجعها '.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: خبز وزعتر وثوب مطرزرغم المسافات الطويلة وصعوبة الطريق البرى وتكلفة بطاقات الطائرات والقيود التى وضعتها قوانين الاحتلال والمنظمات الدولية،

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: يجب وقف العدوان وشلال الدم في غزةمندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: يجب وقف العدوان وشلال الدم في غزة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕