أشرف زكي: وقف التعامل مع «كاستنج دايركتور» وإحالة مخالفاتهم للنيابة

وجاء ذلك البيان خلال عقد اجتماع لنقابة المهن التمثيلية مع أعضاء النقابة، الذي شهد تصويتا بالإجماع على قرار وقف هذه المكاتب لمخالفتهم القانون رقم 35 لسنة 1978. في سياق متصل، قررت نقابة المهن التمثيلية عدم التصريح للآتى آسماؤهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح وهو ما يخالف قوانين العمل لنقابة المهن التمثيلية؛ فيما تحذر النقابة جميع شركات الإنتاج من التعامل معهم.

وتضمن البيان أسماء: عمرو جمال، وإنجى كيوان، وياسمين داوود، ونينا المغربى، وعمر شرقى، وراندا عبدالسلام، وعمرو ممدوح، وشيما الشريف، وسالى حماد، ومروان يونس، وفدوى عابد، وناردين فرج، وأوتاكا، وصلاح الدالى، ورحمة حسن، وإلهام وجدى، وأنس مبارك، وهالة خالد، ويوسف وهبى، وهاجر السراج.

