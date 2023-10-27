أشرف صبحي للاعبي كابيتانو مصر: الرئيس السيسي مهتم بكم (فيديو)

وقال الدكتور أشرف صبحي للاعبين فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة"أون تايم سبورتس" خلال تواجده ببرنامج"كابيتانو مصر":"مبروك انكم انضميتوا بعد اختبارات طويلة لمشروع كابيتانو مصر، وده مشروع يعني الدولة المصرية عاملاه مع أكبر الشركات وشريك إعلامي وهي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مهتم جداً".

وتابع :"في 10 لاعبين من زملائكم بيعملوا معايشة في إسبانيا، وفي لاعبين راحوا أندية والباقي بيتمرن وأنتم شدوا حيلكم شوية ولازم يكون عندكم طموح وأمل وبالتوفيق". يعرض برنامج كابيتانو مصر يومياً الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة on والساعة 10 مساء على قناة on time sports.القاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

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