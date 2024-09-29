أشرف زكي: شعب لبنان شقيقنا ويقف بجانبه في كل أزماته

أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، دعم الشعب اللبناني الشقيق في الأحزان وكل المجازر التي يتعرض لها وعدوان إسرائيل على مدار الأيام الماضية، مشددًا على أن لبنان جزء من مصر وبيروت شهدت تصوير أعظم الأفلام المصرية.وأضاف نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج"حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة"القاهرة والناس"، أن شعب لبنان غالي على الشعب المصري ويقف بجانبه في كل الأزمات.
وأفادت في وقت لاحق بأن حدة القصف الإسرائيلي تصاعدت، ما رفع عدد الضحايا إلى 70 شهيدا و80 جريحا، في حصيلة غير نهائية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنه لأول مرة منذ الثامن من اكتوبر الماضي شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة"جب جنين" بالبقاع الغربي ؛ ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح 4 آخرين.
كما أفادت باستشهاد عائلة من 17 شخصا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زبود في البقاع الشمالي، فضلا عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.وقال مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، عبر بيان، إن"غارات الاحتلال الإسرائيلي على قضاء بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح". وفي صيدا ، استشهد 24 شخصا وأُصيب 29 آخرين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني في منطقة عين الدلب، حسب المركز.
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