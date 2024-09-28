أشاد ناجى الشهابى بتأكيد الرئيس السيسى لقوف مصر بجانب لبنان ودعمها الكامل لها

أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيس وزراء لبنان وقوف مصر بجانب لبنان ودعمها الكامل لها في هذه الظروف الدقيقة، التى تمر بها بسببالمستمرة عليه وعلى الضاحية الجنوبية وإعلانه لرئيس الوزراء اللبناني رفض مصر المساس بأمن لبنان أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

كما أشاد رئيس حزب الجيل بتحذير الرئيس السيسى بأن عدم قيام المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية لجيش الاحتلال الإسرائيلى تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط لحالة خطيرة من التصعيد، التى تهدد الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين معا.

مصر، لبنان، عباس، السيسى، قصف، إطلاق نار

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