أشارت إلى أن حزب الله استهدف قاعدة رمات ديفيد الجوية الإسرائيلية، مبينة أن شهود عيان أكدوا سماع أصوات انفجارات بالقرب من القاعدة.

وأشارت إلى أن حزب الله استهدف قاعدة رمات ديفيد الجوية ال إسرائيل ية، مبينة أن شهود عيان أكدوا سماع أصوات انفجارات بالقرب من القاعدة.ينقلنا للأجواء الباردة.. اليوم بداية فصل الخريف ويستمر 89 يوما و20 ساعةرامى ربيعة: تعودت من صغرى على أن كل مباراة للأهلى تعد بطولة ولم أسمع للانتقاداتالأهلى يحتفل بتتويجه بدرع الدورى رقم 44 فى تاريخه

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حزب الله إسرائيل هجوم قاعدة رمات ديفيد انفجارات

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