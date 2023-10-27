أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 27-10-2023

يرصد موقع"صدى البلد"خلال السطور حركة بيع وشراء العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة ليسجل 37.11 جنيه للشراء 37.43 جنيه للبيع. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 37.11 جنيه للشراء و 37.37 جنيه للبيع . أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و 30.95 جنيه. headtopics.com

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

ElBaladOfficial »

أسعار العملات اليوم الجمعة 27-10-2023 فى البنوك المصريةاستقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 27-10-2023 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.. اقرأ أكثر ⮕

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلةتقام اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 العديد من المباريات في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية اقرأ أكثر ⮕

27 أكتوبر 2023.. أسعار الحديد والأسمنت اليومارتفعت أسعار الأسمنت، فيما استقرت أسعار الحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023. اقرأ أكثر ⮕

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 10 مساجدأطلقت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 27/ 10/ 2023، 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة اقرأ أكثر ⮕

سعر الدولار اليوم الجمعة 27-10-2023 فى البنوك المصريةاستقر سعر الدولار اليوم الجمعة 27-10-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع.. اقرأ أكثر ⮕

أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الجمعة 27 أكتوبرتباينت أسعار العملات الأجنبية، في ختام تعاملات اليوم الجمعة 27 اكتوبر 2023، مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، وشركات الصرافة اقرأ أكثر ⮕