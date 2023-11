أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس| إنفوجراف

ومازالت أسعار الذهب بالسوق المحلية عند مستوى ختام الأمس بعد تراجع الجرام نحو 20 جنيهاً، في ظل تترقب أسواق الذهب المحلية اليوم الخميس قرار سعر الفائدة للبنك المركزي المصري.من جديد..زعيم كوريا الشمالية يتضامن مع القضية الفلسطينية

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر في بداية التعاملاتاستقرت أسعار الذهب العالمية، في بداية تعاملات اليوم، الخميس 2 نوفمبر، عند مستوى الإغلاق السابق، وسجلت الأوقية ببورصة الذهب 1984 دولار، بعد تغيرات سعرية خلال تعاملات الأمس المسائية، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملاتسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: تراجع أسعار الذهب بداية تداولات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في محلات و اسواق الصاغة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 ، متاثرة بتراجع اسعار المعدن الاصفر عالميًا ،

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023 ببداية التعاملات عقب الانخفاض الكبير في الأسعار أمس، إذ سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذ

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023ننشر آخر تحديث في أسعار سبائك الذهب بالسوق المصري، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، وسجلت أوزان السبائك الذهب من جرام إلى مائة جرام هبوط طفيف في تداولات اليوم.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر في بداية التعاملاتتراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء ، الأول من نوفمبر ، مع بداية التداول على الأوقية، ببورصة الذهب العالمية ،لتسجل مستوى 1976 دولار، بعد إغلاق سابق عند مستوى 1984 دولار، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء ، ومصير أسعار الفائدة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕