أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 2 نوفمبر 2023

39جنيه للبيع، وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.، نحو 8.21جنيه للشراء، ونحو 8.24جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو100.81 جنيهًا للشراء، ونحو 100.76جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، نحو 8.39جنيه للشراء، ونحو 8.

AKHBARELYOM: أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 1 نوفمبراستقرار أسعار معظم العملات العربية، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

AKHBARELYOM: أسعار الدواجن اليوم 1 نوفمبرشهدت أسعار الفراخ البيضاء فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 حالة استقرار بالسوق المحلية وذلك مع تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والمنتجات الغذائيه .

ALBAWABANEWS: تراجع أسعار الذهب بداية تداولات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في محلات و اسواق الصاغة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 ، متاثرة بتراجع اسعار المعدن الاصفر عالميًا ،

ALBAWABANEWS: أسعار العملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 1نوفمبر 2023 ، وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

SHOROUK_NEWS: 1 نوفمبر 2023.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوماستقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023.

AKHBARELYOM: أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 1نوفمبر 2023استقرار أسعار معظم العملات العربية، في ختام التعاملات اليوم الاربعاء 1نوفمبر 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية

