أسعار اللحوم اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 في المنافذ ومحلات الجزارة

مع طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم سودانية طازجة بـ 195 جنيها للكيلو ولحوم البتلو بسعر300 جنيها للكيلو، نظرًا لجهود الحكومة السيارات بعمل سيارات متنقلة التي تتيح اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك، مما ساهم في كثرة استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.أسعار اللحوم البلدية الطازجة نحو 280 جنيها.سعر كيلو اللحوم الجاموسى يتراوح ما بين 280 و340 جنيه.سعر كيلو اللحوم الجملى يتراوح ما بين 215 و220 جنيه.سعر كيلو القائم من العجول المستوردة من 150 إلى 180 جنيه.

