أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر في بداية التعاملات

ومازالت أسعار الذهب بالسوق المحلية عند مستوى ختام الأمس بعد تراجع الجرام نحو 20 جنيهاً، في ظل تترقب أسواق الذهب المحلية اليوم الخميس قرار سعر الفائدة للبنك المركزي المصري. وسجل عيار 21 نحو 2550 جنيها، بعد أن افتتح التعاملات عند مستوى 2570 جنيها، بينما تراجعت الأوقية عند مستوى 1975 دولار ، بعد أن استهلت التداول عند مستوى 1984 دولار.

ونستعرض خلال السطور التالية، آخر تحديث لأسعار الذهب ا، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 10% تقريبًا من سعر الجرام.سجل عيار 18 نحو 2185 جنيها.وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1984 دولار .

وتشهد أسعار الذهب العالمية والمحلية تذبذب وعدم استقرار بسبب التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، و اندلاع الحرب في غزة، مما زاد من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023ننشر آخر تحديث في أسعار سبائك الذهب بالسوق المصري، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، وسجلت أوزان السبائك الذهب من جرام إلى مائة جرام هبوط طفيف في تداولات اليوم.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملاتسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر في بداية التعاملاتتراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء ، الأول من نوفمبر ، مع بداية التداول على الأوقية، ببورصة الذهب العالمية ،لتسجل مستوى 1976 دولار، بعد إغلاق سابق عند مستوى 1984 دولار، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء ، ومصير أسعار الفائدة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أسعار الخضروات اليوم 1 نوفمبر في سوق العبورشهدت أسعار الخضراوات فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ، حالة استقرار في سوق العبور للجملة ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 1 نوفمبراستقرار أسعار معظم العملات العربية، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: استقرار أسعار اللحوم البلدي اليوم 1 نوفمبرشهدت أسعار اللحوم الحمراء فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 حالة استقرار حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التى نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕