أسعار النفط تسجل89.47 دولار لخام برنت و84.32 للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 89.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.32 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار بأكثر من 1% اليوم.ارتفاع أسعار النفط 3% وخام برنت يسجل 90.

18 دولار للبرميل انخفاض هائل في أسعار النفط بسب الصراع في الشرق الأوسط لماذا لجأت مصر لزيادة واردات النفط الخام 40%؟.. مسؤول يكشف مفاجأة كبرى النفط يواصل الارتفاع للأسبوع الثاني .. وخام برنت فوق 92 دولارا وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو 2 %، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو3 %.

أسعار النفط تسجل89.47 دولار لخام برنت و84.32 دولار للخام الأمريكىسجلت أسعار النفط اليوم الأثنين،89.47دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.32دولار للبرميل اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع أسعار النفط 3% وخام برنت يسجل 90.18 دولار للبرميليقدم موقع صدي البلد ، تقريرا حول أخر تطورات أسعار النفط عالميا ، وسجلت أسعار النفط، 90.18 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت اقرأ أكثر ⮕

خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. وتراجع 2% لخام برنتسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو 2 %، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو3 %. اقرأ أكثر ⮕

قبل حسم الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.. النفط يهبط 1%انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 بالمئة أو 1.1 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2 بالمئة أو 1.34 دولار إلى 84. اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في مصرشهدت أسعار الذهب اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في مصرتغيرات مستمرة خلال تعاملاتاليوم، كما شهد السعر العالمي استقرار فوق المستوي 2000 دولار للأونصة، وفيما يلي نقدم لكم أسعار الذهب اليوم في مصر. اقرأ أكثر ⮕

تراجع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاريتراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة. اقرأ أكثر ⮕