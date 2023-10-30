أسعار النفط تسجل89.47 دولار لخام برنت و84.32 دولار للخام الأمريكى

اليوم الإثنين 89.47 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.32 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار بأكثر من 1% اليوم.وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو 2 %، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو3 %.

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

ارتفاع أسعار النفط 3% وخام برنت يسجل 90.18 دولار للبرميلسجلت أسعار النفط، 90.18 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.35 دولار للبرميل.. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع أسعار النفط 3% وخام برنت يسجل 90.18 دولار للبرميليقدم موقع صدي البلد ، تقريرا حول أخر تطورات أسعار النفط عالميا ، وسجلت أسعار النفط، 90.18 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت اقرأ أكثر ⮕

خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. وتراجع 2% لخام برنتسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو 2 %، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو3 %. اقرأ أكثر ⮕

قبل حسم الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.. النفط يهبط 1%انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 بالمئة أو 1.1 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2 بالمئة أو 1.34 دولار إلى 84. اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في مصرشهدت أسعار الذهب اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في مصرتغيرات مستمرة خلال تعاملاتاليوم، كما شهد السعر العالمي استقرار فوق المستوي 2000 دولار للأونصة، وفيما يلي نقدم لكم أسعار الذهب اليوم في مصر. اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 28 أكتوبر 2023ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالسوق المحلي، في حين يشهد السعر العالمي استقرارا فوق المستوي 2000 دولار للأونصة.. اقرأ أكثر ⮕