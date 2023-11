أسعار الحديد اليوم الخميس 2-11-2023 في أسواق محافظة قنا

وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم.وصل سعر حديد العتال اليوم إلى 38000 جنيه للطن.سجل سعر حديد المراكبي اليوم 37000 جنيه للطن الواحد.بلغ سعر حديد المعادي اليوم 37000 جنيه للطن الواحد.

