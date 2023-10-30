أسعار الذهب اليوم يسجل 2570 جنيها للجرام من عيار 21

خلال تداولاته اليوم الاثنين 15جنيها بعد أن افتتح التداول على ارتفاع بحوالي عشرة جنيهات في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2570 جنيها للجرام، في حين انخفضت الأونصة العالمية في البورصة عند 1969 دولار لتهبط دون 2000 دولار.

ويرصد تحليل جولد بيليون أن تراجع سعر الذهب يعد تصحيح سلبي بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية والتي لم يتضمنها تصحيح سلبي صريح، خاصة وأن الذهب في حاجة إلى تجميع زخم إيجابي كافي للاستمرار في الارتفاع فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.الأسبوع الماضي شهد ارتفاع أعلى من المتوقع في بيانات النمو الأمريكية عن الربع الثالث، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار سياسة البنك الفيدرالي بالحفاظ على الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر تسجل 2580 جنيهاً للجرامننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد مستهل التعاملات في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2580 جنيها للجرام. اقرأ أكثر ⮕

السبت 28 أكتوبر 2023.. الذهب يرتفع 30 جنيها وعيار 21 يسجل 2550 جنيهاارتفعت أسعار الذهب بقيمة 30 جنيها في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، فقد زاد سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر مبيعا اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، في أسواق الصاغة، بعدما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2580 جنيها. اقرأ أكثر ⮕

مسجلا 2570 جنيها للجرام.. عودة أسعار الذهب للارتفاععادت أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد بدعم من تخطي سعر الأونصة العالمية للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وذلك في أعقاب الهبوط الحاد الذي شهدت الأسواق يوم الخميس الماضي. اقرأ أكثر ⮕

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 28 أكتوبرتراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية ، خلال تعاملات اليوم ، السبت 28 أكتوبر، وفقد الجرام نحو 15 جنيهاً ، ليسجل عيار 21 نحو 2565 جنيها، بعد أن افتتح التعاملات اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب اليوم السبت.. تراجع 120 جنيها في 48 ساعة«الوطن» تنشر أسعار الذهب اليوم السبت28-10-2023 في بداية التعاملات، خاصة جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا، وجاءت أسعار الذهب كما يلي. اقرأ أكثر ⮕