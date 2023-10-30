أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في الكويت

اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في الكويت، يسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 20 دينار، فيما وصل سعر الذهب لعيار 21 17.5 دينار، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت 622.02 دينار.سعر الذهب اليوم عيار 22 18.33 دينار.سعر الذهب وزن 1 جرام 20.00 دينار.أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 في السعوديةأهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي

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أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، في أسواق الصاغة، بعدما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2580 جنيها. اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في مصرشهدت أسعار الذهب اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في مصرتغيرات مستمرة خلال تعاملاتاليوم، كما شهد السعر العالمي استقرار فوق المستوي 2000 دولار للأونصة، وفيما يلي نقدم لكم أسعار الذهب اليوم في مصر. اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 في السعوديةأسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 في السعودية، يسجل سعر الذهب عيار 24 241.92 ريال، فيما وصل سعر عيار 21 211.68 ريال، ويصل سعر أوقية الذهب 7,524.45 ريال. أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 في السعودية اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 28 أكتوبر 2023ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالسوق المحلي، في حين يشهد السعر العالمي استقرارا فوق المستوي 2000 دولار للأونصة.. اقرأ أكثر ⮕

2575 جنيها| أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. شاهدقدمت الإعلامية لميس سلامة ، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد اقرأ أكثر ⮕

أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 30 أكتوبراستقرار أسعار معظم العملات العربية، في بداية التعاملات اليوم الأثنين 30 اكتوبر 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية اقرأ أكثر ⮕