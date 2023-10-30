أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 30-10-2023.. تبدأ من 1270 جنيها للطن

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأسمنت في المصانع والشركات ما بين 1270 جنيها إلى 3600 جنيه، إذ سجل أسمنت الواحة أقل سعر لطن الأسمنت في مصر، وفقا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2000 جنيه.- سجل سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 2120 جنيها.- سجل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة 2120 جنيها.إعدام 1.

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 30-10-2023 في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأسمنت في المصانع والشركات ما بين 1270 جنيها إلى 3600 جنيه، إذ سجل أسمنت الواحة أقل سعر لطن الأسمنت في مصر، وفقا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2000 جنيه.- سجل سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 2120 جنيها.- سجل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة 2120 جنيها.إعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية

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