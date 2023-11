أسعار السمك البلطي والماكريل اليوم 2-11-2023 فى مصر.. البلطي يصل إلى 70 جنيهًا

وبلغ قاروص من 60 إلى 140 جنيهًاويتراوح سعر كيلو بوري وسط ما بين 62 إلى 72 جنيهًاكيلو بلطي أسواني من سعر 20 إلى سعر 40 جنيها.سجل سعر الجمبري جامبو 350 جنيهًا للكيلو.بعد تفعيل قرار الحكومة.. سعر الدولار اليوم السبت 16 سبتمبر 2023أسعار السلع الأساسية.. لتر زيت عباد الشمس: 66.52 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.أسعار السلع الأساسية.. كيلو المكرونة المعبأة: 23.85 جنيه، بتراجع 18 قرشا.سعر السمك اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023..أسعار السلع الأساسية.. كيلو المسلى الصناعي: 60.92 جنيه، بتراجع 5.56 جنيه.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 2-11-2023.. 1117 جنيها للطنترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 2-11-2023 في المصانع والشركات، التي شهدت تراجعًا كبيرًا بلغت قيمته نحو 1117 جنيهًا بحسب بوابة الأسعار

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023 ببداية التعاملات عقب الانخفاض الكبير في الأسعار أمس، إذ سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذ

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الخميس 2-11-2023أوضحت الهيئة العامة للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل، مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الخميس 2-11-2023 لتيسير السفر على المواطنين

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في الأسواقأعلنت بورصة الدواجن عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 31-10-2023، في الأسواق ومحلات الدواجن ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: حالة الطقس غدا الخميس 2-11-2023.. مائل للحرارة نهاراأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس 2-11-2023، منوهة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2/11/2023 فى مصرتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕