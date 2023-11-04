أسعار العملات الأجنبية في السوق المحلية

اليوم 4 نوفمبر 2023، حيث سجل سعر اليورو عند مستوى 32.49 جنيه للشراء، و32.64 جنيه للبيعفي مستهل التعاملات، بينما وصلعند مستوى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وأشهر العملات تسجل داخل السوق المحلية حالة إستقرار مثل الدولاروالدرهم الإماراتي والريال السعودي، وسوف ننشركما وصل سعر الدولار مقابل الروبل الروسي اليوم من التعاملات اليومية إلى 0.013 أمام الدولار الأمريكى.أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار والريال اليوم السبت:سعر الجنيه القبرصي مقابل الريال.. 7.070 ريال

.وصل سعر الدولار مقابل الروبل الروسي اليوم من التعاملات اليومية إلى 0.013 أمام الدولار الأمريكى.بعد تثبيت الفائدة.. واستقر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري عند 34.33 جنيه للشراء و34.48 جنيه للبيع.بعد تثبيت الفائدة.. فيما سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و8.48 جنيه للبيعبسبب دعمه للكيان الصهيوني.. مسلمو أمريكا يتوعدون بايدن بالتصويت ضده في الانتخابات الرئاسي

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جريدة الفجر: أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-11-2023 في الدقهليةشهدت أسعار الخضروات، اليوم الجمعة استقرارا في السوق المحلية، بأسواق محافظة الدقهلية وفقا للتعاملات اليومية

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جريدة الفجر: اسعار الخضروات اليوم السبت 4-11-2023 في الدقهليةشهدت أسعار الخضروات، اليوم السبت استقرارا في السوق المحلية، بأسواق محافظة الدقهلية وفقا للتعاملات اليومية

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: أسعار العملات اليوم 4 نوفمبر في بداية التعاملات اليومية ' جميع الفئات'تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: أسعار العملات اليوم 4 نوفمبر في بداية التعاملات اليومية ' جميع الفئات'تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFİCİAL: بعد قرار البنك المركزي.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-11-2023يستعرض صدى البلد أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-11-2023 بعد إعلان البنك المركزي المصري قرار لجنة السياسيات النقدية تثبيت أسعار الفائدة

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AKHBARELYOM: بعد قرار المركزى.. أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 3 نوفمبر 2023استقرار أسعار معظم العملات العربية، في ختام التعاملات الجمعه 3نوفمبر 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية وجاءت الأسعار بعد قرار البنك المركزى .

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