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أسعار السمك اليوم الخميس 2-11-2023 في محافظة قنا

جريدة الفجر1 min.

أسعار السمك اليوم الخميس 2-11-2023 في محافظة قنا أسعار السمك اليوم الخميس 2-11-2023 في محافظة قنا أسعار السمك اليوم الخميس 2-11-2023 في محافظة قنا أسعار السمك اليوم الخميس 2-11-2023 في محافظة قنا

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جريدة الفجر

كالتالي سعرالسمك اليوم.. سجل سعر سمك البورى مقاس 1 مابين 80 لـ 100 جنيه.سعرالسمك اليوم.. وسجل سعر سمك البلطي مقاس 2 ما بين 55 لـ 57 جنيها.سعرالسمك اليوم.. وسجل سعر الفيليه البلطي ما بين 40 لـ 200 جنيه.سعرالسمك اليوم.. بلغ سعر الجمبري مقاس 3 ما بين 80 لـ 170 جنيها.سعرالسمك اليوم.. بلغ سعر سمك البوري مقاس 2 ما بين 60 لـ 70 جنيها.سعرالسمك اليوم.. سعر البياض الأملس مقاس 1 تراوح بين 60 لـ 100 جنيه.سعرالسمك اليوم.. سجل سعر القراميط ما بين 20 لـ 40 جنيها.سعرالسمك اليوم..

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