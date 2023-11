ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2570 جنيها.

جريدة الفجر: كيف وصلت أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 لهذه الحالة؟تتابع بوابة الفجر الإلكترونية حول آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، وقيمته في الصاغة، وكذلك سعر المصنعية.

YOUM7: أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023ننشر آخر تحديث في أسعار سبائك الذهب بالسوق المصري، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، وسجلت أوزان السبائك الذهب من جرام إلى مائة جرام هبوط طفيف في تداولات اليوم.

ALBAWABANEWS: تراجع أسعار الذهب بداية تداولات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في محلات و اسواق الصاغة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 ، متاثرة بتراجع اسعار المعدن الاصفر عالميًا ،

ELBALADOFFICIAL: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

SHOROUK_NEWS: 1 نوفمبر 2023.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوماستقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023.

ELWATANNEWS: الذهب يسجل خسارة كبيرة في نهاية التعاملات المسائيةتنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء1-11-2023 في محلات الصاغة،وسجل سعر جرام الذهب اليوم 1-11-2023 نحو 2545 جنيها للشراء، بينما سجل 2525 جنيها للبيع

