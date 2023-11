أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم نحو 1985 دولارا للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا. يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا تزامنا مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: الذهب يسجل خسارة كبيرة في نهاية التعاملات المسائيةتنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء1-11-2023 في محلات الصاغة،وسجل سعر جرام الذهب اليوم 1-11-2023 نحو 2545 جنيها للشراء، بينما سجل 2525 جنيها للبيع

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: سعر جرام الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر.. السوق يترقب قرار 'المركزي'يترقب سوق الذهب في مصر نتائج اجتماع لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس، لحسم أسعار الفائدة، ويسجل سعر جرام الذهب الآن في مصر 2570 جنيها للجرام.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 2/11/2023 فى مصرتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: إنخفاض يضرب سوق الذهب الأن في مصر وعيار 21 مفاجأةأسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع 'صدى البلد'، من خلال نشرة مفصلة لـ أسعار الذهب اليوم ، الأربعاء 1 - 11 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 2-11-2023يقدّم موقع صدى البلد الإخباري لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023ننشر آخر تحديث في أسعار سبائك الذهب بالسوق المصري، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، وسجلت أوزان السبائك الذهب من جرام إلى مائة جرام هبوط طفيف في تداولات اليوم.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕