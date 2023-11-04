أسعار اللحوم في محافظة قنا

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار اللحوم اليوم، في مراكز محافظة قنا.وتراوحت اللحوم البلدي ما بين 240 جنيه إلى 300 جنيه بمحلات الجزارة، وبلغ اللحم المفروم 200 جنيه للكيلو، ووصل كيلو اللحم الضأن والماعز إلى 250 جنيها، والكبدة البلدي 320 جنيه.بلغ سعر الكندوز الكبير، من 220 إلى 300 جنيه للكليو.يترواح سعر كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا.سعر كيلو اللحوم الجاموسى يتراوح ما بين 280 و340 جنيه.سعر كيلو اللحوم الجملى يتراوح ما بين 215 و220 جنيه.سعر كيلو القائم من العجول المستوردة

. من 150 إلى 180 جنيه.سعر الجاموس القائم الذكر.. 350 جنيه.تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و280 جنيهًاسجل سعر كيلو الكبدة، من 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو.أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش:180 جنيهاأسعار الريش الضاني: 380-420 جنيهاأسعار السجق المستورد:110 جنيها للكيلويتراوح سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة ما بين 200 لـ 250 جنيهًا.يتراوح سعر اللحوم البلدي الكندوز ما بين 200 لـ 270 جنيهًا.سعر كيلو الكبدة المستوردة المجمدة بـ 140 جنيهًا

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جريدة الفجر: أسعار اللحوم اليوم الخميس 2-11-2023 في الدقهليةأسعار اللحوم، استقرت أسعار اللحوم في بداية تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق بمحافظة الدقهلية، وحافظت على مستواها وثباتها.

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جريدة الفجر: أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3-11-2023 في الدقهليةأسعار اللحوم، استقرت أسعار اللحوم في بداية تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق بمحافظة الدقهلية، وحافظت على مستواها وثباتها

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: أسعار اللحوم اليوم السبت 4-11-2023 في الدقهليةأسعار اللحوم، استقرت أسعار اللحوم في بداية تعاملات اليوم السبت في الأسواق بمحافظة الدقهلية، وحافظت على مستواها وثباتها

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: أسعار الفاكهة اليوم الخميس 2-11 -2023 في الدقهليةشهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، استقرار على أسعار أمس وفقا للتعاملات اليومية.

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جريدة الفجر: أسعار اللحوم اليوم السبت 4-11-2023 في أسواق محافظة البحيرةتقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها بمحافظة البحيرة، اليوم، حيث شهدت أسعار اللحوم استقرارا بمدن ومراكز المحافظة.

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جريدة الفجر: أسعار البقوليات اليوم السبت 4-11-2023 في الدقهليةشهدت أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم السبت، بجميع منافذ المحافظة

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