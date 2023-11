أستاذ تخطيط عمراني يكشف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء

وعن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، قال «غيث»: «انطلقت مدينة السويس الجديدة لتنهض بالتنمية في الساحل الشمالي لسيناء وتحقيق الربط الكامل شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا مع مصر، خدميًا وسكانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وإداريًا وتكنولوجيًا في الإطار العمراني؛ لاستكمال البنيه التحتية من طرق وكباري وري وكهرباء ومياة وتوسع زراعي وصناعي وسياحي وتكامل مع منطقة قناة السويس وارتباطها بجميع محاور التنميه والقضاء على العشوائيات».

وأضاف: «يأتي ذلك مع إنشاء 54 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) وأنفق 405 مليارات جنيه منذ عام 2014، والإنفاق العام المقبل يزداد 150% عن العام الحالي، إلى جانب تلقي 2 مليون مواطن علاج في إطار المشروع القومي لوزارة الصحة».

وكان وفد إعلامي وسياسي ورؤساء أحزاب وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب عدد من الفنانين، شاركوا في جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي حرص خلالها على زيارة مقر الكتيبة 101 في العريش.قيادي بـ«مستقبل وطن»: الدولة تواصل تنمية سيناء ولن تفرط في شبر منهاانخفاض كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم«خبز مغموس بالدم»..

