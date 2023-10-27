أستاذة علوم سياسية: جميع الحروب البرية للاحتلال الإسرائيلى فشلت وحرب 2006 خير دليل

في تلك اللحظات على قطاع غزة وتحديدا في منطقة الشمال، جاء من أجل حفظ ماء الوجه من " نتنياهو "، موضحة أن هناك ضغوط تحاصر سلطة الاحتلال من الداخل نتيجة غضب أهالى المحتجزين، وعدم الإفراج عن غالبية الرهائن من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاحتلال الإسرائيلي قد فشل في كافة الغزوات البرية التى قام بها وكان أهمها الغزو البري في لبنان عام 2006، لكن إسرائيل تنفذ هذا الاجتياح من أجل تبرير المساعدات والدعم العسكرى اللامحدود من قبل الإدارة الأمريكية، لكن في واقع الأمر على الرغم من العنف المفرط من جانبها لكنها ستتكبد خسائر كبرى جراء هذا القرار.

أستاذة علوم سياسية: القمة المصرية الفرنسية خرجت بتوصيات مهمة لدعم القضية الفلسطينيةقالت الدكتورة دلال محمود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القمة المصرية الفرنسية خرجت بتوصيات هامة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن أهم تلك الرسائل. اقرأ أكثر ⮕

وكيل المخابرات الأسبق يقدم حلولًا.. 'الصحفيين' تناقش تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وحرب غزةوكيل المخابرات الأسبق يقدم حلول ا الصحفيين تناقش تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وحرب غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الإعلام الفلسطيني: حجم المتفجرات على قطاع غزة يعادل قوة قنبلة هيروشيماكشفت بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، عن حجم الاعتداءات السافرة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع عملياتها الليلةالجيش الإسرائيلي القوات البرية ستوسع عملياتها الليلة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع عملياتها الليلةالجيش الإسرائيلي القوات البرية ستوسع عملياتها الليلة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع عملياتها الليلةالجيش الإسرائيلي القوات البرية ستوسع عملياتها الليلة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕