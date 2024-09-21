أستاذ جامعة سمنود يهنئ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول

السبت 21/سبتمبر/2024 - 12:03 مهنأ الأستاذ الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، طلاب الجامعة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات المختلفة ب أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية الأول، والمنعقد من الفترة ١٧ وحتي ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤، بالمدينة الشبابية بأبي قير - الإسكندرية.

وأشار"دويدار" إلى جهدهم المبذول للحفاظ على الطلاب، وتشجيعهم ومساعدتهم للفوز في الأنشطة المختلفة المقامة بين الجامعات، وجعل جامعة سمنود في المراكز الاولى،موضحا أن جميع منسوبي الجامعة يحرصون على خدمة الطلاب، وتقديم ما كل هو مفيد لهم لبناء الشخصية المصرية من خلال تلبية رغباتهم العلمية والعملية والأنشطة الطلابية المتنوعة.

جامعة سمنود طلاب أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية نجاح منافسات

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