أستاذ اقتصاد سياسي: مصر تقدم دورا ثابتا ومهما في أزمة قطاع غزة

وأضاف الدكتور أحمد السمان، أستاذ الإقتصاد السياسي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن ما عزز الدور المصري هو ثبات موقفه، حيث أنه منذ اليوم الأول مصر أعلنت أن حل الدولتين هو الحل الرئيسي وأن لا حل عسكري.

وتابع الدكتور أحمد السمان، أستاذ الإقتصاد السياسي، أن الرئيس السيسي فى أكثر من لقاء دعا للتمسك بالحكمة ومعالجة الأمور بروية وبهدوء شديد، لافتا إلى أن المنطقة الآن على صفيح ساخن، وهذا يخدم الأجندة الأمريكية.

