أستاذ اجتماع سياسي: أمريكا سبب التوترات حول العالم.. وترغب في توسيع دائرة العداء

كتب- معتز عباس:قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية سبب كل ما يحدث حول العالم من توترات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتأييدها الأعمى للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" عبر فضائية "الحدث اليوم": أمريكا ترغب في العبث بالمنطقة وتوسيع دائرة العداء، ومن حق المقاومة الفلسطينية الدفاع عن نفسها، وفي سوريا والعراق أيضًا، ويجب على كل فصائل المقاومة في كل البلاد العربية التي تواجه العدو الصهيوني أن تتحد مع بعضها.وأكد أن التصريحات حول تهجير سكان غزة إلى مصر استفزازية ولكن القيادة السياسية حكيمة ولا يمكن أن تنزلق إلى هذه الأمور.وتابع: الجيش المصري جاهز لردع أي معتدي والحفاظ على التراب الوطني.

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