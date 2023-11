أستاذ اقتصاد : الأوضاع في غزة تؤثر اقتصاديا على دول العالم

وأضاف :" ما تفعله إسرائيل حاليا هو حلقة في سلسلة من الأحداث المخطط لها مسبقا لتغيير شكل الشرق الأوسط". وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي :" إسرائيل تقوم بالتهجير القسري لسكان غزة من والضغط لنقل أهالي غزة إلى سيناء وهذا ما ترفضه مصر".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: أستاذ علوم سياسية: الحرب على غزة لن تنتهي قريبا.. وهذا هدف إسرائيلعلق محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أستاذة أدب عبري: نتنياهو يستند إلى فتاوى إزهاق الأرواح والعنفعلقت ليلى أبو المجد أستاذ الدراسات التلمودية والأدب العبري بجامعة عين شمس على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: تظاهرات قرب السفارة الإسرائيلية في اليابان احتجاجًا على الأوضاع في غزةتظاهرات قرب السفارة الإسرائيلية في اليابان احتجاج ا على الأوضاع في غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: عدوان إسرائيلي .. عبد المنعم سعيد: نشهد درجة أكبر من التصعيد في غزةعلق عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: أحمد موسى: الغرب لا يريد وقف الحرب في غزة (فيديو)كشف الإعلامي أحمد موسى، موقف دول العالم من وقف إطلاق النار في قطاع غزة في الوقت الحالي في ظل المحاولات المستمرة من الجانب العربي.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: لن نحول أموالا للسلطة الفلسطينية.. وزير مالية الاحتلال: اقتصادنا بحالة جيدةقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن اقتصاد إسرائيل بحالة جيدة رغم الحرب على غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕