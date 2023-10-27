أستاذ بالعلوم السياسية: الحرب في غزة تدور بشكل لا مثيل له ومجلس الأمن 'خارج الخدمة'

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "تم قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل، ويتم الآن قصف بحري وجوي واجتياح للقطاع، وحتى هذه اللحظة لم نتمكن من الوصول لأحد هناك".

وقال: "المقاومة صامدة في شمال قطاع غزة حتى الآن، والحرب البرية من الواضح أنها خدعة، فقد تتم المداهمة من الشمال ثم يقتحمون الجنوب". وتابع: "المجتمع الدولي وهو ما نشاهده في مجلس الأمن، ومجلس الأمن خرج عن الخدمة، فلم يعد له دور أو تأثير في إصدار قرار لمنع الحرب".المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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