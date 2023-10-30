أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة ومقدرة عالميا في القضية الفلسطينية

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى، أن هناك استمرارية في الموقف المصري، تجاه رفض الفلسطنين من أرضهم، لافتاً إلى أن هناك تغير في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية.

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MOBTADA: السيسي لبايدن: نرفض التهجير وسياسات العقاب الجماعي في غزةقال الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي بايدن، إن مصر لديها موقف الثابت، في القضية الفلسطينية، وهو التهجير وسياسات العقاب الجماعي في غزة.

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YOUM7: صحف ووكالات أنباء عربية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على تهدئة الاقتتال فى غزةأبرزت الصحف ووكالات الأنباء العربية، اليوم/الأحد/، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الاقتتال فى قطاع غزة ومنع التصعيد فى المنطقة، وتحذيره من توسعة دائرة الصراع

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MOBTADA: سفير فلسطين بتونس: مصر تبذل جهودا كبيرة لتوحيد الموقف العربيقال هائل الفاهوم، السفير الفلسطيني بتونس، إن مصر تبذل جهودا كبيرة لتوحيد الموقف العربي، وتونس تقف خلف الحق الفلسطيني، مضيفًا أن تونس تقوم بتدريس تاريخ القضية الفلسطينية لكل المراحل التعليمية.

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ELBALADOFFİCİAL: اهتمام عربي بتصريحات السيسي حول ضرورة تهدئة الاقتتال في غزة ومنع التصعيدأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى تأكيد الرئيس السيسي - خلال فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الاقتتال في قطاع غزة

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YOUM7: نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسى يسير فى أكثر من مسار لدعم القضية الفلسطينيةقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، نؤيد موقف الرئيس السيسى فى كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية،

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YOUM7: مواقف وفعاليات تترجم الدعم المصرى غير المحدود للقضية الفلسطينية.. تعرف عليهااحتلت القضية الفلسطينية صدارة اهتمامات الدولة على مر التاريخ، ودعم جهود التهدئة للوصول إلى حلول شاملة وعادلة على رأس أولويات قضايا الرئيس السيسي في المحافل الدولية المختلفة،

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