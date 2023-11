أسباب فرق الأسعار بين «أعيرة الذهب» ولماذا الـ24 قيراط هو الأغلى؟

الأفضل عند الشراء؟، وكذلك أنواع الأعيرة المتوفرة في السوق المحلية، خاصة وأن الذهب معدن نفيس الأقبال عليه في تزايد. حيث إن زيادة الطلب على شراء الذهب في الوقت الراهن، يرجع إلى رغبة المشتري في التحوط من التضخم وارتفاع الأسعار، فالذهب مخزن هام للقيمة، وملاذ آمن يلجأ إليه المواطنون وقت الأزمات والحروب.

ونقدم لكم تقريرًا معلوماتيا يتضمن معنى العيار و القيراط بالنسبة للذهب، و جميع الأعيرة المتوفرة في السوق المحلية تفصيليا، والعيار الذي يلقى رواجاً وطلباً في الأسواق المحلية.إلى درجة نقاء العيار، حيث يمثل كمية أو نسبة الذهب الموجودة في السبيكة أو قطعة المشغول أو الحلي الذهبية، ويدمغ برقم يحمل كمية الذهب الموجودة به.الرقم المدموغ في عيار الذهب 24 قيراط.

ويشير عيار 24 إلى تضمن القطعة الذهبية لجزء ضئيل جدا من معدن النحاس، بينما غالبية القطعة من الذهب الخالص ،هذا بالإضافة إلى أن هذا العيار لا يمكن الصانع من الابداع و الابتكار في تشكيله، نظرا لاحتوائه على نسبة ذهب خالص 999، لذلك يصلح هذا العيار لصناعة السبائك المختلفة، حيث انه يتم صهر الذهب وصبه داخل قالب السبيكة .

وعيار الذهب 21 أيضا المخصص لصناعة الجنيهات الذهبية، حيث أن جميع العملات الذهبية، وتشمل الجنيه الذهب ، والنصف جنيه، والربع جنيه، جميعها يتم تصنيعها من العيار 21 قيراط ، والذي يدمغ برقم 875.يعني عيار 18 أن جرام الذهب من هذا العيار يحتوي على 18 جزء من الذهب ، و6 أجزاء من معدن النحاس لذلك يكون اقل سعرا من الأعيرة 21 و24.

ويعد عيار 18 هو الأنسب في تشكيل المشغولات الذهبية المميزة الصنع لاحتوائه على مقدار أكبر من النحاس، يعطي المعدن صلابة تساعد في تشكيلة.الرقم المدموغ في عيار 14 قيراط ويعني أنه يتكون من 14 جزء فقط من الذهب و10 اجزاء من النحاس، ويتواجد هذا العيار في السوق المحلية بندرة شديدة، وفي الأغلب يدخل في صناعة بعض أنواع ساعات اليد، و الحلي ولكن من النادر وجودة في السوق المصري ، لانخفاض الطلب عليه لاحتوائه عل كميات كبيرة من النحاس.ويجب على مشتري الذهب التأكد من سلامة العيار، وذلك بالتأكد من الدمغة الموجودة على القطعة الذهبية، حيث أنه حتى تتأكد من صحة عيار الذهب ، وأن القطعة الذهبية ليست من الذهب المغشوش، يجب التحقق من الدمغة.

