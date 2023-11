أسباب لن تتوقعها للسعات الكهرباء عند لمس الأشياء

ويكثر التساؤل ، لماذا تحدث هذه اللسعة لديهم وهل حدوثها يستدعي القلق؟ نرصد اسباب هذه اللسعة الكهربائية وفقا لموقع verywellfitيتمثل السبب الرئيسي وراء التعرض للسعات الكهربية عند ملامسة الأشخاص أو الأشياء في انتقال شحنات كهربية صغيرة من وإلى جسم الشخص، والتي تنتج عن احتكاكه بأي جسم آخر، مثل الملابس والمعادن.

بعد اعلان مي عز الدين عن مرض والدتها..تعرف علي تفاصيل المرض 5 أطعمة تضر العين ابتعد عنها.. تسبب كوارث صحية وهناك العوامل المحفزة لحدوث تلك اللسعات، وتشمل:- قلة معدلات الرطوبة في الجو المحيط.واكتشف الباحثين زيادة الشعور بالكهرباء عند لمس الأشياء، بسبب ارتداء ملابس صناعية تزيد من الشعور بالكهرباء عند لمس الاشياء. كما يزيد الشعور في موسم الشتاء بسبب ارتداء الملابس المصنوعة من الصوف.

واكد الباحثين أن هذه الظاهرة لم يثبت وجود مخاطر صحية لها، بسبب الشعور بالكهرباء في الجسم، وللحد من هذا الشعور فمن الضروري المشي بأقدام حافية، لتفريغ شحنات الكهربائية الموجودة بالجسم.

