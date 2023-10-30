أسباب الإصابة بـ الأنيميا.. وأعراض فقر الدم

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على"فيسبوك" عن الأسباب المؤيدة إلى الإصابة بـ الأنيميا.- نقص العناصر الغذائية (الحديد، فيتامين أ، حمض الفوليك، فيتامين بي 12).- الدورة الشهرية الشديدة والمشاكل المتعلقة بالحمل.

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ELBALADOFFİCİAL: أطعمة تعالج فقر الدم والأنيميا للحامل .. أهمها العسل الأسود والشمندرفقر الدم 'الأنيميا' هو عدم كفاية كريات الدم الحمراء في الجسم، والأكثر شيوعاً هو فقر الدم الناجم عن نقص نسبة الحديد في الجسم، ونقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، وقد يصاب بفقر الدم الجميع الكبار، وأيضا الصغار وبعض النساء الحوامل، وفيما يلي نتعرف على كيفية علاج فقر الدم بالأطعمة، وأهم النصائح لعلاج فقر...

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YOUM7: وزارة الصحة تكشف أسباب الإصابة بالأنيميا.. تفاصيلكشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالأنيميا .

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