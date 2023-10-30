أزهرية الإسكندرية: معهد أبي العزائم يحصد المركز الأول في كرة اليد

حقوق المرأة في مصر القديمة.. محاضرة بمكتبة الإسكندرية اليوم ويتقدم الدكتور أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بخاص التهنئة القلبية للفريق الفائز، والفرق الأخرى المشاركة على الأداء المتميز، كما يتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ أمير على شحاته معلم التربية الرياضية، وجميع العاملين على تنظيم البطولة وساهم في إخراجها بهذا المستوى المشرف.

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