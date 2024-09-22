أزمة أسوان تبلغ ذروتها مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بنزلات معوية

وصلت أزمة محافظة أسوان ذروتها، نتيجة ارتفاع عدد المصابين بنزلات معوية في قريتي أبو الريش و الرقبة ، وفقًا لتصريحات وزارة ال صحة .ومنذ انتشار الوباء في 14 سبتمبر 2024، يزداد الأمر سوءًا يومًا بعد الأخر، نتيجة عدم تحديد الأسباب الحقيقة للأزمة حتى سيطرت حالة من الغضب على الأهالي أسوان.
ومع بدء العام الدراسي الجديد توسعت دائرة الخوف بين المواطنين خشية على الأطفال والطلاب من الشعور بالمرض.يبدو أن مستشفيات أسوان، بدأت تمتلئ من المرضى، وسط حالة من الذعر والهلع خوفًا من انتشار المرض الذي لا يعرفه حتي الآن نوعه بعد 12 يومًا من الإصابات. في هذا السياق علمت الوفد، أن أغلب مستشفيات أسوان، إمتلت، من بينهما الحميات و4 أقسام في الصداقة التخصصي، وكافة الحالات من قريتي أبو الريش والرقبة.
وقال المصدر الذى رفض ذكر إسمه لـ"الوفد"، إن مستشفي الصداقة التخصصي به 40 حالة داخل 4 أقسام، موضحًا بأن الاستقبال بها 22 حالة حتى الآن ، مؤكدًا بأن أغلب الحالات الأطفال والسيدات. وأضاف المصدر، أن الأطفال الأكثر ضررًا، ومع وقف العمليات في مستشفي الصداقة التخصصي، واحتمالية عزلها خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن أغلب الحالات تأتي بفشل كلوي ويتوجهون إلي الغسيل.
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