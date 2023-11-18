أزمة ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق

تشهد أسعار ال سجائر ، أزمة جديدة في ظل سلسلة ال ارتفاع ات الكبيرة، واختفاء بعض الأنواع من سوق ال سجائر ، كما أكد بعض المتعاملين، معللين ذلك انخفاض إمداد ال سجائر ، وأكد آخرون أن الأزمة مرتبطة بال موزعين وكبار التجار والذين يلجأون إلى حجب توزيع ال سجائر لإحداث حاجة من تعطيش ال سوق لرفع ال أسعار "تجاوزت الزيادات غير الرسمية على بعض الأنواع الشعبية مثل كليوباترا وبوكس من 50 إلى 55% ببعض المناطق





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