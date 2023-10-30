أرقام محمد صلاح تاريخيًا في جائزة الكرة الذهبية.. «الخامس أفضل مراكزه»

ل»، صاحبة الجائزة المرموقة.«البالون دور»، وسط منافسة متوقعة على الجائزة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم، والفرنسي كليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

في ظهوره الأول عام 2018 المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية، فيما نال في عام 2019 المركز الخامس، وهو أفضل مراكزه، الذي تكرر عام 2022 أيضًا.ويعتبر ميسي هو أبرز المرشحين للفوز بالجائزة الفردية الأغلى في عالم كرة القدم، وذلك بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم عام 2022 في قطر.كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة قبل افتتاحها.. فيديوخلال 24 ساعة..

هل يكسر محمد صلاح حاجز المركز الخامس في الكرة الذهبية؟لم يغب النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، عن منافسة نجوم كرة القدم على جائزة «البالون دور» لأفضل لاعب في العالم في السنوات الست الأخيرة، والتي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول». اقرأ أكثر ⮕

جائزة الكرة الذهبية.. حلم مؤجل يراود محمد صلاح للمرة الخامسةاستمر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في التنافس مع نجوم كرة القدم في العالم، على حلم التتويج بجائزة الكرة الذهبية التي تمن اقرأ أكثر ⮕

ميسي الأكثر تتويجا| قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية «البالون دور»بدأ العد التنازلي لموعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، بتنظيم مجلة 'فرانس فوتبول' التي تقدم الجائزة سنويًا. اقرأ أكثر ⮕

موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلةبدأ العد التنازلي لموعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، بتنظيم مجلة 'فرانس فوتبول' التي تقدم الجائزة سنويًا. اقرأ أكثر ⮕

بينهم محمد صلاح.. تعرف على قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023بدأ العد التنازلي لموعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، بتنظيم مجلة 'فرانس فوتبول' التي تقدم الجائزة سنويًا. اقرأ أكثر ⮕

كل ما تريد أن تعرفه عن جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» 2023بدأ العد التنازلي لموعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، بتنظيم مجلة 'فرانس فوتبول' التي تقدم الجائزة سنويًا. اقرأ أكثر ⮕