أرسنال يستضيف باريس سان جيرمان في قمة الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء، نحو ملعب"الإمارات"، لمتابعة قمة الجولة الثانية من دور الدورى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وذلك بين فريق أرسنال الإنجليزى، الذى يستضيف نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى.

بينما انتهت الجولة الأولى لفريق أرسنال، مع نظيره أتلانتا الإيطالى، بالتعادل السلبى بدون اهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب"جيويس". ويسعى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، لأستغلال حالة نشوة الإنتصارات التى يمتلكها لاعبوه بعد أعتلائهم قمة الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة، متساويا مع موناكو بعد مرور 6 جولات، حقق خلالها 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد.

أرسنال، باريس سان جيرمان، دوري أبطال أوروبا، ملعب

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