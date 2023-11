أرسنال ضد وست هام.. أبرز لقطات خروج الجانرز بثلاثية الهامرز (فيديو)

ولم يشارك محمد النني مع أرسنال، فى مواجهة مضيفه فريق وست هام يونايتد، حيث ظل على مقاعد البدلاء كعادة المباريات الأخيرة لـ الجانرز. وتمكن بن وايت، مدافع أرسنال، من تسجيل هدف الهامرز الأول، بالخطأ فى مرماه، من ضربة رأسية، وفى الشوط الثاني أضاف الغاني محمد قدوس ثانى أهداف وست هام، من تسديدة سكنت على يمين حارس الجانرز، فى الدقيقة 50.

وفى الدقيقة 60 اختتم جارود بوين ثلاثية وست هام يونايتد من تسديدة قوية، فشل حارس أرسنال فى التصدي لها، بينما سجل النرويجي مارتن أوديجارد هدف المدفعجية الوحيد فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع.جماهير الأهلي تحتشد في مدرجات ملعب مباراة صن داونز

جريدة الفجر: مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلةتقام 6 مواجهات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في كأس الرابطة الإنجليزية، وتعد أبرز مباريات اليوم هم آرسنال ضد وست هام، تشيلسي ضد بلاكبيرن، ليفربول ضد بورنموث، مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد.

ELBALADOFFICIAL: النني بديلًا .. تشكيل أرسنال أمام وست هام في كأس الرابطةأعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه وست هام

