أرسنال وليفربول يواصلان صدارة الدوري الإنجليزي

وأرسنال، وليفربول برفقة تشيلسي وأستون فيلا، على خطف صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي والابتعاد عن المنافسين بفارق كبير من النقاط في أول الجولات.

ويعتبر لوكاس فابيانسكي، لاعب وست هام، أكبر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعمر 39 عامًا وأربعة أشهر عندما شارك في هزيمة الهامرز 3-1 أمام مانشستر سيتي. وكذلك يتواجد جيمس ميلنر لاعب برايتون بعمر 38 عامًا و7 أشهر في المركز الثالث عندما لعب ضد أرسنال في نهاية أغسطس.

دوري انجليزي، أرسنال، ليفربول، محمد صلاح، إرلينج ه

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

مانشستر سيتي يتحدى أرسنال فى قمة نارية على صدارة الدوري الإنجليزييخوض فريق مانشستر سيتي اختبارا قويا في مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي حينما يستضيف أرسنال، في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أرسنال يحسم الديربى على حساب توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديوحقق فريق أرسنال الإنجليزى فوزا صعبا على توتنهام بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب 'توتنهام هوتسبر'، فى قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

ارقام واحصائيات مباراة ارسنال مع برايتون في الدوري الانجليزيفقد أرسنال اول نقطتين في الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد تعادله بهدف لكل فريق مع منافسه برايتون في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمارات في الجولة الثالثة للدوري الأنجليزي.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

سر تفوق مانشستر سيتي على آرسنال قبل المواجهة '55' بالدوري الإنجليزييحل آرسنال الإنجليزي ضيفًا على نظيره فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب الاتحاد في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

جوارديولا: دي بروين قد يشارك أمام أرسنال.. والجانرز أكبر منافس لناأكد بيب جوارديولا ، مدرب مانشستر سيتي، أن نجم الفريق كيفين دي بروين قد يشارك في مباراة أرسنال التي تقام مساء الأحد، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

قمة تجمع أرسنال ضد برايتون للانفراد بصدارة الدورى الإنجليزى مؤقتاتنطلق الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز في الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، عندما يلتقى فريقى أرسنال ضد برايتون على ملعب الإمارات.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »