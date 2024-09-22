أردنية تدّعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

أدانَّت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردن ية، الاستهداف العدواني الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة ، وآخره استهداف مدرسة تؤوي نازحين في جنوب مدينة غزة، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 21 مواطنا، وإصابة العشرات. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، اليوم السبت، إدانة المملكة ورفضها المطلق لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وشدد القضاة على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، والتي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها. وجدد دعوته للمجتمع الدولي، خاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكداً أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على الاستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم، ما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

قطاع غزة إسرائيل الأردن مجتمع الدولي جرائم حرب

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