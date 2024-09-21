أردوغان: هجمات إسرائيل على لبنان استفزاز لتنفيذ إيديولوجية صهيونية راديكالية

محمد حماقي يتألق في احتفالية بالعبور.. ويمازح الجمهور: أهلاوي وروحي رياضية تجاه الزمالكزعيم الحوثيين: لدينا ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها دولالقضية أمام النائب العام.. ماذا قالت وزارة الداخلية عن قضية صلاح التيجانياتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل ، اليوم السبت، بالتخطيط لنشر الحرب في غزة بالمنطقة الأوسط نطاقا.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المنطقة تواجه"أزمة هائلة"، متهما إسرائيل"بتنفيذ هجمات مثل مجموعة إرهابية"، في إشارة إلى الانفجارات الأخيرة التي استهدفت أجهزة نداء ولاسلكى يستخدمها حزب الله في لبنان والتي تُعزى على نطاق واسع إلى إسرائيل. ومع ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران، كحليف لحزب الله، لا تخطط لعمل انتقامي مباشر.

ووصف عراقجي اغتيال عقيل أمس الجمعة بأنه"عمل إجرامي يائس من قبل النظام الصهيوني". وأضاف أن إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود وتحاول الآن"جر المنطقة بأكملها إلى المستنقع بمثل هذه الجرائم".

إسرائيل لبنان حزب الله أردوغان الشرق الأوسط

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