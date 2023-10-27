أراس بولوت عن فيلم أتاتورك: لقد كان عملية تعليمية ممتعة ومثيرة

أعرب الفنان التركي أراس بولوت عن سعادتها بمشاركته في بطولة فيلم"أتاتورك" وتقديمه لشخصية مصطفى كمال أتاتورك، ويعتبر أن هذا شرف كبيرًا له.كشف الفنان أراس بولوت عن المدة التي استغرقها في تصوير فيلمه الجديد أتاتورك في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب معلقًا:"هذا الفيلم كان رحلة لمدة سنتين ونصف بالنسبة لي لقد كانت عملية تعليمية، مليئة بالتحديات، لكنها ممتعة ومثيرة، ومفعمة بالأمل".

وتابع:"أنا ممتن للغاية لكل الأفراد الذين يعملون بجد والذين وضعوا قلوبهم وأرواحهم في فيلم أتاتورك، إنه لشرف لي أن أسير في هذا الطريق معكم جميعًا، ولكن قبل كل شئ، أود أن أشكر قائدنا العظيم، مصطفى كمال أتاتورك، الذي كرس حياته بذكائه غير العادي وشجاعته وحبه الشديد لوطننا، وهبنا هذه الأمة، ذكرى سعيدة لمرور مئة عام على جمهوريتنا".يشارك في بطولة أتاتورك: أراس بولوت، إسراء بيلجيتش، فوركان أنديتش، ألبيران دويماز، سنام اونسال، بيرك جانكات، وهو من تأليف محمد أدا أوزتيكين.

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