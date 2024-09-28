أديب: غضب الزمالك خط أحمر.. ويهدد بالتصعيد ضد تهديدات سد النهضة

وزير الخارجية: مصر لن تتسامح مع التهديدات الوجودية من سد النهضةوزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثهحذر الإعلامي عمرو أديب ، من غضب نادي الزمالك وجماهيره، قائلا:"احذروا غضب الزمالك .. كل من سخر وقلل من كيان الزمالك كانوا سبب الفوز، انتظرنا هذا النصر طويلا".

وأضاف أن نادي الزمالك كان بحاجة إلى نقطة انطلاق جديدة لينطلق منها نحو تحقيق الانتصارات، معقبا:"الزمالك كان يحتاج إلى نقطة البداية وينطلق إلى أعلى السموات ويحقق كل الانتصارات.. هذا هو عام الزمالك".

أديب الزمالك الأهلي كأس السوبر الإفريقي رياضة

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