أخطر عصابة.. قرار قضائي ضد المتهمين بتزييف العملات الأجنبية بالقاهرة

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى وحدة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك. وكانت فى ضربة أمنية حاسمة لمروجى العملات الأجنبية المقلدة ، نجح رجال مديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف العملات الأجنبية وترويجها.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من مالكى شركتين بمحافظة بالقاهرة بتعرفهما على شخصين من خلال موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" وإتفاقهم على التقابل بدائرة القسم لإستبدال مبلغ مالى بالعملة الأجنبية ، وعقب إنصراف المذكورين إكتشفا بأن العملات الأجنبية"مقلدة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان لأحدهما معلومات جنائية ، وربة منزل تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية و أجنبية مقلدة و2 بطاقة بنكية ودراجة نارية بدون لوحات المستخدمة فى إرتكاب وقائع النصب ، وإعترفوا بإرتكاب الواقعتين ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات تلك الوقائع .

كما أقروا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من راغبى إستبدال العملات المحلية بأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عن طريق قيامهم بإنشاء حسابات وهمية بموقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"وقيامهم بالتواصل مع راغبى إستبدال العملات لتنفيذ وقائع النصب ،كما تبين تحصلهم على العملات الأجنبية"المقلدة" من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل له معلومات جنائية ، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى عملات أجنبية مقلدة ، وبمواجهته أيد ماجاء بأقوال المتهمين المضبوطين.

وبإستكمال التحرى أمكن التوصل إلى باقى مصادر العملات الأجنبية المقلدة وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية مقلدة بلغت أكثر من مليون ونصف دولار أمريكى مقلد ، كما أمكن تحديد المطبعة التى تم تزوير العملات بها كائنة بمنطقة إمبابة بالجيزة ، وتم ضبط مالكها مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة وعُثر بداخلها على مبالغ مالية عملات أجنبية مقلدة و 5750 ألف فرخ ورق كبير الحجم جارى تجهيزهم لطباعة العملات المقلدة - ٣ أجهزة حاسب آلى وطابعة...

