أخطاء شائعة في نمط الحياة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة للغاية، وغالبًا ما يشار إليه باسم"القاتل الصامت" لأنه يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد لسنوات، بينما يؤدي بصمت إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية والأعضاء الحيوية الأخرى. في حين أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتأثر بالوراثة والعمر، إلا أن نمط الحياة يلعب دورًا مهمًا في تطوره وإدارته، ومن المثير للدهشة أن فصل الشتاء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم خطر ارتفاع ضغط الدم بسبب العديد من الأخطاء الشائعة في نمط الحياة
. هل فيروس كورونا مسئول عن زيادة حالات النوبات القلبية.. اعرف الحقيقة أفضل 10 أطعمة لمكافحة نقص فيتامين B12 هذه الأخطاء الشائعة تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء قلة النشاط البدني في فصل الشتاء، يميل الكثير من الأشخاص إلى أن يصبحوا أقل نشاطًا، يمكن أن تشجعك درجات الحرارة الباردة والأيام الأقصر على تخطي التمرين والنوم تحت الأغطية. ومع ذلك، فإن عدم ممارسة التمارين الرياضية ونمط الحياة المستقر قد يؤدي إلى الشعور بالراحة مؤقتًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة التوتر وانخفاض لياقة القلب والأوعية الدموية، وكلها عوامل تساهم في ارتفاع ضغط الدم. يعد الحفاظ على روتين تمرين ثابت، حتى خلال فصل الشتاء، أمرًا ضروريًا لإدارة ارتفاع ضغط الدم، انخرط في التمارين الداخلية أو انضم إلى صالة الألعاب الرياضية لتظل ملتزمًا بالنشاط البدني حتى في الأشهر البارد
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