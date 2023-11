أخبار التكنولوجيا|الحصان الأسود.. هاتف قادم سيغير موازين الأسواق العالمية.. وديزني تستحوذ على الحصة المتبقية في Hulu

يسعى الكثير من راغبي الشراء إلى اقتناء هواتف ذكية بمواصفات مميزة تنافس الهواتف الرائدة، ويعد هاتف Oppo A77s خيارًا ممتازًا حيث يضم من شركة كوالكوم الأمريكية، مع كاميرا بدقة 50 ميجابيكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير. كشفت تقارير أن هاتف OnePlus 12 القادم من شركة وان بلس قد يقلب موازين سوق الهواتف الذكية العالمية، وذلك بعدما أثبت سابقه OnePlus 11 كفاءته حيث يعد أحد أفضل الهواتف الرائدة من حيث القيمة لعام 2023.

ELBALADOFFICIAL: ديزني تستحوذ على الحصة المتبقية في Hulu مقابل صفقة بـ8.6 مليار دولارقالت شركة ديزني Disney إنها بصدد الاستحواذ على حصة شركة Comcast البالغة 33٪ في Hulu مقابل 8.61 مليار دولار متوقعة، مما يجعل خدمة البث المباشر مملوكة بالكامل لشركة Magic Kingdom المملوكة لـ ديزني.

ELBALADOFFICIAL: أوبو أرخص من سامسونج.. مقارنة بين رينو 10 و Galaxy S23 FEفي عالم الهواتف الذكية الديناميكي، حيث تتطور التكنولوجيا بسرعة الضوء، استحوذ طرازان مؤخرا على اهتمام السوق وهم هاتف سامسونج الجديد Galaxy S23 FE و

SHOROUK_NEWS: ديزني بصدد دفع 8.6 مليار دولار للاستحواذ على الحصة المتبقية من هولوسيتم تقييم القيمة العادلة لأسهم "هولو" اعتبارا من 30 سبتمبر

SHOROUK_NEWS: المنيا: فتح 94 منفذا ثابتا ومتحركا ضمن مبادرة تخفيض الأسعارتحرير 44 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق في 3 مراكز

AKHBARELYOM: استخدام الروبوتات بدلًا من الإنسان في المستودعات يثير الجدلبدأت شركة أمازون استخدام روبوت على شكل إنسان لرفع وحمل الصناديق في مستودعاتها في خطوة من شأنها إثارة الجدل حول تأثير التكنولوجيا على الوظائف.

