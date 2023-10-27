أخبار التعليم| هتخسروا درجات.. تحذير عاجل لطلاب المدارس من الغياب خلال امتحانات أكتوبر.. خسوف جزئي للقمر يشاهد في مصر غدا

نشر موقع"صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.تتزين سماء مصر غداً السبت بظهور بدر أكتوبر، والمعروف بـ قمر الصيد وقمر السفر فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

أعلنت إدارة رعاية الشباب بكلية الأداب جامعة القاهرة ، عن أن وحدة مهارات الابتكار وتسجيل براءات الاختراع عن الحصول على دعم وتسجيل الأفكار الابتكارية وبراءات الاختراع لمنسوبى الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب . فاز اللاعب عادل شباب عوض الطالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة لاعب المنتخب المصري لذوي الاحتياجات الخاصة للكاراتيه بالمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية خلال المنافسات النهائية لبطولة العالم المقامة في بودابست بالمجر خلال الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر.

هتخسروا درجات| تحذير عاجل لطلاب المدارس من الغياب خلال امتحانات أكتوبرحذرت جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية طلاب صفوف النقل من الغياب أثناء سير امتحانات شهر أكتوبر 2023 المقرر انطلاقها في جميع المحافظات خلال ساعات . اقرأ أكثر ⮕

القمر الدموي.. خسوف جزئي يشاهد في مصر غداًأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن غدا السبت يشهد خسوف القمر الجزئي عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، ولا يمر سوى جزء صغير منه عبر الظل التام للأرض. اقرأ أكثر ⮕

يُرى في مصر ومدته 4 ساعات.. تفاصيل الخسوف الجزئي للقمر غدا السبتي رى في مصر ومدته 4 ساعات تفاصيل الخسوف الجزئي للقمر غدا السبت | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تنطلق خلال أيام.. وزارة التعليم تحذر الطلاب من الغياب في الامتحانات الشهريةتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأنطلاق الامتحانات الشهرية لشهر أكتوبر بداية من الاسبوع الأخير في هذا الشهر الجاري، وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الغياب فى أمتحانات الشهر. اقرأ أكثر ⮕

غدا.. خسوف جزئي للقمر بسماء الوطن العربيستشهد الكرة الأرضية غدا السبت 28 أكتوبر خسوف جزئي للقمر بنسبة صغيرة ستشاهد كافة مراحله في سماء السعودية والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا وسوف تدوم مرحلة الخسوف الجزئي لمدة ساعة و17 دقيقة ما بين الساعة 10:35 مساءً الى 11:52 مساءً بتوقيت السعودية وهو الخسوف الأخير سنة 2023. اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 32حالة الطقس في مصر غدا الجمعة 27 أكتوبر 2023 اقرأ أكثر ⮕