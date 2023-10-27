أخبار الفن| سمسم شهاب يبكي على زوجته.. ابنة رانيا يوسف تشعل الشموع داخل الكنيسة

هعرف آخد حقي| أول رد من منى فاروق على سبّها بمول شهيرعلقت الفنانة منى فاروق على تعدى شخص عليها في أحد المولات.

وقالت من خلال حسابها على انستجرام:" فيه حد تعدى عليا وانا معرفوش، واول مرة أشوفه في حياتي وتعرضت للسب والقذف والتعدي وسأتخذ كل الاجراءات القانونية.نانسي مختار ابنة الفنانة رانيا يوسف تشعل الشموع بإحدى الكنائس| شاهدنشرت نانسي مختار - ابنة الفنانة رانيا يوسف - عدة صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها خلال زيارتها لإحدى الكنائس.

ووثقت ابنة رانيا يوسف، قيامها بإشعال الشموع داخل الكنيسة، وهو الأمر الذي حصل على استحسان والدتها ومتابعيها، حيث يحرص عدد من المسلمين على زيارة الكنائس وإشعال الشموع.سمسم شهاب ينهار من البكاء في عزاء زوجته .. شاهداستقبل المطرب الشعبي سمسم شهاب، واجب العزاء في زوجته مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، بمسجد طلعت حرب في منطقة إمبابة. headtopics.com

وظهر سمسم شهاب، خلال العزاء منهارا، ودخل في نوبة بكاء حزنا على زوجته الراحلة، في ظل حرص الحاضرين على مواساته وتهدئته.مش هشوفك تاني.. منشور حزين لـ ابن سمسم شهاب بعد وفاة والدتهأعرب أحمد سمسم شهاب، نجل المطرب سمسم شهاب، عن حزنه الشديد لوفاة والدته، أمس الخميس، بعد تدهور حالتها الصحية، وكتب منشورا مؤثرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.نحن لا نيأس.. محمد عساف: انقطعت الاتصالات مع عائلتيعلق الفنان الفلسطيني محمد عساف، على القصف العنيف لقطاع غزة، وأكد انقطاع التواصل مع أسرته.

وكتب محمد عساف، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “إكس”: انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين، الإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع.أغيثوهم أغاثكم الله.. شريهان تطالب بإنقاذ الشعب الفلسطينيوجهت الفنانة الكبيرة شريهان، رسالة دعم لأهل غزة؛ بعد قصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في القطاع، ما أسفر على انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل. headtopics.com

نانسي مختار ابنة الفنانة رانيا يوسف تشعل الشموع بإحدى الكنائس| شاهدنشرت نانسي مختار - ابنة الفنانة رانيا يوسف - عدة صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها خلال زيارتها لإحدى الكنائس. اقرأ أكثر ⮕

سمسم شهاب ينهار من البكاء في عزاء زوجته .. شاهداستقبل المطرب الشعبي سمسم شهاب، واجب العزاء في زوجته مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، بمسجد طلعت اقرأ أكثر ⮕

وفاة زوجة سمسم شهابأعلن عدد من المقربين للفنان سمسم شهاب وفاة زوجته بأحد المسشفيات الكبرى، عقب معاناة مع مرض اقرأ أكثر ⮕

دفن جثمان زوجة سمسم شهاب بمقابر العائلة والعزاء غدا في إمبابةأدى الفنان سمسم شهاب، صلاة الجنازة على جثمان زوجته بالمقابر بمدينة العبور، ومن المقرر أن يتلقى العزاء غداً الجمعة بعد صلاة المغرب أمام منزله بمنطقة إمبابة. اقرأ أكثر ⮕

سمسم شهاب يودع زوجته إلى مثواها الأخيردفن الفنان سمسم شهاب، جثمان زوجته في مثواها الأخير بمقابر مدينة العبور، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة المغرب اقرأ أكثر ⮕

سمسم شهاب يتلقى عزاء زوجته بمسجد طلعت حرب في إمبابةيتلقى حاليا المطرب سمسم شهاب عزاء زوجته بمسجد طلعت حرب بمنطقة إمبابة التي رحلت أمس بعد صراع مع المرض اقرأ أكثر ⮕